Με θετικά, αλλά ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, η οποία ξεκίνησε μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, δείχνοντας ωστόσο ότι είναι εφικτή η διατήρηση της δυναμικής. Οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά, αποτυπώνουν εικόνα ανθεκτικότητας, με τους ανθρώπους του τουρισμού να κάνουν λόγο για μια χρονιά που παρά τις πιέσεις, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί ομαλά. «Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει, παρά τις όποιες δυσκολίες» , σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, περιγράφοντας το γενικό κλίμα. Όπως τόνισε, ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι ότι «δεν έχουμε ευτυχώς ακυρώσεις σλοτς, δηλαδή των πτήσεων» και επίσης, δεν υπάρχουν ακυρώσεις προκρατήσεων, κάτι που δημιουργεί μια σταθερή βάση, για τη συνέχεια της τουριστικής περιόδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, που ανέφερε ότι με το άνοιγμα όλων των ξενοδοχείων και τη πλήρη ενεργοποίηση της τουριστικής αγοράς στο νησί, διαφαίνεται ότι η εικόνα δεν είναι ενιαία σε όλους τους δείκτες. «Έχουμε μία πτώση στις πληρότητες περίπου 4%», είπε ο κ. Χαλκιαδάκης ενώ την ίδια στιγμή επισήμανε ότι καταγράφεται αύξηση περίπου 8% στα αεροδρόμια, εξέλιξη που πιθανότατα όπως ανέφερε, συνδέεται και με την έντονη παρουσία της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η αβεβαιότητα πάντως που μοιάζει να επικρατεί διεθνώς, φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά των επισκεπτών και λιγότερο την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν. «Έχουμε κάποια μείωση της ροής των κρατήσεων, η οποία οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βλατάκης, αποδίδοντας την τάση αυτή, στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί. Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, «αυτοί, οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν, είτε λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων είτε λόγω μεγαλύτερης επιφυλακτικότητας σε ό,τι αφορα το μέλλον».

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ωστόσο, η πίεση εντοπίζεται κυρίως στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. «Τα κόστη έχουν αυξηθεί», διευκρίνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ο οποίος υπογράμμισε παράλληλα ότι κρίσιμος παράγοντας παραμένει η ενεργειακή επάρκεια.

Πάντως παρά τις επιμέρους δυσκολίες, οι προοπτικές για τη συνέχεια της σεζόν παραμένουν αισιόδοξες. «Μόλις βρεθεί λύση, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις, θα έχουμε μία επαναφορά της ροής των κρατήσεων», διευκρίνισε ο Μιχάλης Βλατάκης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αγορά θα αντιδράσει άμεσα. Μάλιστα, εκτίμησε ότι «θα έχουμε ένα rebound το φθινόπωρο και θα είμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά με την περσινή σεζόν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η χρονιά να κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο.

Σε ό,τι αφορά πάντως, τη γενική εικόνα που διαμορφώνεται, είναι αυτή μιας σεζόν που ξεκίνησε με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και ισχυρές αντοχές, καθώς παρά την κρίση, η Κρήτη συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κορυφαίου προορισμού και αναδεικνύοντας την ικανότητα του τουριστικού της προϊόντος, να προσαρμόζεται στις συνθήκες.

Νέες προοπτικές με το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου και άνοιγμα σε αγορές.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την επόμενη ημέρα του τουρισμού στην Κρήτη, με αιχμή το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, το οποίο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα υποδοχής επισκεπτών και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ήδη επαφές και συνεργασίες για το άνοιγμα νέων αγορών. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, γίνονται κινήσεις και επαφές με στόχο να ανοίξουν αγορές, όπως η αγορά της Ινδίας. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες έγινε στο Ηράκλειο σχετική εκδήλωση με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο και με στόχο όπως τόνισε, την ενίσχυση των σχέσεων με κέντρο βάρους, τον τουριστικό τομέα. Όπως τόνισε, η προοπτική είναι σαφής: «να δούμε πώς θα μπορέσουμε, όταν ανοίξει το νέο αεροδρόμιο, να υποδεχθούμε τουρίστες από την Ινδία» που αποτελεί μια αγορά με τεράστια δυναμική, όπως ανέφερε.

«Η μεσαία τάξη της Ινδίας είναι περίπου 300 εκατομμύρια», εξήγησε, λέγοντας μάλιστα ότι πρόκειται για ένα κοινό που ταξιδεύει και αναζητά νέους προορισμούς, πέραν της κλασικής τουριστικής σεζόν. «Υπό αυτές τις συνθήκες και με το δεδομένο του νέου Αεροδρομίου, δημιουργείται μια βάση που δείχνει ότι είναι εφικτό να ανοίξουμε τις πύλες μας σε μια νέα αγορά, όπως της Ινδίας, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να επεκτείνουμε και τη σεζόν μας».

Επίσης, όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ήδη έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες δράσεις, όπως η επίσκεψη Ινδών τουριστικών πρακτόρων στην Κρήτη το επόμενο διάστημα, αλλά και αντίστοιχες αποστολές από την Κρήτη προς την Ινδία, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών, αλλά και την καλύτερη κατανόηση της αγοράς. «Ανοίγουμε φτερά για Ινδία», σημείωσε ο κ. Χαλκιαδάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρόεδρος του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου, Άγγελος Τσαβδαρής, που συμμετείχε στην εκδήλωση στο Ηράκλειο, επισήμανε ότι η Κρήτη μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο από μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη και ενδιαφέρον για αυθεντικές εμπειρίες. Όπως, μάλιστα είπε, με σωστή προετοιμασία και προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος, το νησί μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, ενισχύοντας τόσο τα έσοδα όσο και τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η Κρήτη φαίνεται να επενδύει ήδη στην επόμενη ημέρα, συνδυάζοντας τη διαχείριση της τρέχουσας σεζόν με τον στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και σε περιόδους κρίσης, ο τουρισμός της παραμένει δυναμικός και εξελίξιμος.