Με θέμα το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους στον σύγχρονο κόσμο ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο, η πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι μαθητές κλήθηκαν, πέραν των ασκήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, να συντάξουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους, με θέμα τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος ώστε να πραγματοποιήσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή αποτέλεσε ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τη σημερινή νεολαία, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου «Ζωγραφίζω» (2021). Στο κείμενό τους έπρεπε να ενσωματώσουν αναφορές στα σημεία του ποιήματος που δικαιολογούν τις απόψεις τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, το επόμενο μάθημα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ είναι τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), τα οποία θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου.