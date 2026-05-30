Με ένα σκίτσο αφιερωμένο στο τριήμερο, ο Αρκάς στέλνει τις ευχές του στους αναγνώστες του, χρησιμοποιώντας τις αγαπημένες του προσωποποιημένες ημέρες της εβδομάδας.

Στο νέο σκίτσο εμφανίζονται το Σάββατο, η Κυριακή και η Δευτέρα να ποζάρουν μαζί, κάτω από τη φράση «Καλό Τριήμερο». Η επιλογή της Δευτέρας δίπλα στο Σαββατοκύριακο δεν είναι τυχαία, καθώς παραπέμπει στην αργία που μετατρέπει το συνηθισμένο διήμερο σε τριήμερη ανάπαυλα.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο δημοφιλής σκιτσογράφος αποτυπώνει τη χαρά που συνοδεύει κάθε τριήμερο, μια μικρή «ανάσα» από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Οι τρεις φιγούρες εμφανίζονται χαλαρές και ευδιάθετες, συμβολίζοντας τις ημέρες που οι περισσότεροι περιμένουν με ανυπομονησία.

Το σκίτσο δημοσιεύθηκε με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και, όπως συμβαίνει συχνά με τις δημιουργίες του Αρκά, προκάλεσε πλήθος σχολίων και κοινοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.