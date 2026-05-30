Θλίψη έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία ο θάνατος του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος πάλεψε με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Χρήστος, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς…… Σε αγαπώ πολύ…», έγραψε συγκινημένος.

Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας.

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας και ήταν απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε τιμηθεί επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός για 37 χρόνια, ενώ υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό. Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, Δήμαρχος Τενέας, πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και στη συνέχεια Νομάρχης Κορινθίας την περίοδο 2003-2010.

Παράλληλα, υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πολιτική διαδρομή

Ο Νίκος Ταγαράς εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και στις εκλογές της 21ης Μαΐου και της 25ης Ιουνίου 2023, εκπροσωπώντας σταθερά την εκλογική του περιφέρεια.

Στη Βουλή των Ελλήνων υπηρέτησε από σειρά θεσμικών θέσεων: υπήρξε Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ελβετίας και μέλος στις Ομάδες Φιλίας Ελλάδας – Πορτογαλίας, Ελλάδας – Λουξεμβούργου και Ελλάδας – Κροατίας.

Θητεία στην κυβέρνηση

Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητες που αφορούσαν τη Χωροταξία, την Πολεοδομία, τα Δάση, τα Ύδατα και τις Περιβαλλοντικές – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις. Είχε επίσης την ευθύνη για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και τον συντονισμό των περιβαλλοντικών δράσεων.

Από το 2020 έως το 2023 υπηρέτησε ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας υπό την εποπτεία του τη Χωροταξία και το Αστικό Περιβάλλον, την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, καθώς και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Γεωχωρικές Πληροφορίες. Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, εκτός σχεδίου δόμηση, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικά χωροταξικά πλαίσια αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα της δραστηριότητάς του.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει πίσω του δύο γιους και τέσσερα εγγόνια.