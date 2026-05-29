Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήθους που συνάντησα στην πολιτική μου πορεία επί δεκαετίες.

Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας από την Αυτοδιοίκηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία αλλά και ως Υπουργός στη συνέχεια. Μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον έναν καλύτερο τόπο για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε.

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του. Καλό ταξίδι φίλε Νίκο».