Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να καταστρέψει οποιονδήποτε επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Η δήλωση έγινε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, ο οποίος είχε καλέσει το ΝΑΤΟ να δείξει στη Μόσχα ότι μπορεί να διεισδύσει στην περιοχή.

Σε ερώτηση για τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών περί αποστολής Ουκρανών χειριστών δρόνων στη Λετονία, ο Πούτιν επανέλαβε ότι κάθε περιοχή που συνιστά απειλή για τη Ρωσία θεωρείται νόμιμος στόχος. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Μόσχα παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του της 9ης Μαΐου, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, βασίζονταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, αρνήθηκε να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος των συγκρούσεων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ψέματα» τους ισχυρισμούς δυτικών χωρών ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η Ρωσία «ουδέποτε απείλησε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες». Επέκρινε επίσης τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπονται» για τον τρόπο κάλυψης της ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κοιτώνα μαθητών στο Λουχάνσκ, όπου, σύμφωνα με τη Ρωσία, σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι.

Αντιπαράθεση για το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία

Από την Αστάνα του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Πούτιν δήλωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να πει» από πού προήλθε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβη στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, μέχρι να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Πρόσθεσε ότι παρόμοια περιστατικά με ουκρανικά drones έχουν σημειωθεί και σε άλλες χώρες.

Αντίθετα, ο Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SHAPE), διαβεβαίωσε ότι το drone που έπεσε στο κτίριο κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία ήταν ρωσικής προέλευσης.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, καταδίκασε την «επικίνδυνη εισβολή» με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ». Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο.

«Η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν. Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνστάντζα θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα.