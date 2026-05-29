Πηγές που μίλησαν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars χαρακτήρισαν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ως «κράμα αλήθειας και ψεμάτων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ωστόσο «κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας». Όπως μεταδίδει το Fars, τα Στενά θα ανοίξουν εκ νέου μόνο εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και με βάση τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει η Τεχεράνη.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου αποτελούν «μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη». Παράλληλα, σημείωσε πως η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν δεν αναφέρεται στο σχετικό «μνημόνιο κατανόησης».

Αντιθέτως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μνημόνιο προβλέπει την άμεση καταβολή στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια, καθώς και πλήρη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Το έγγραφο φέρεται να βρίσκεται στα τελευταία στάδια επικύρωσης στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Ανάρτηση του Τραμπ και αντίδραση ιρανικών πηγών

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική απόφασή» του για τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως το Ορμούζ πρέπει να ανοίξει «αμέσως» και το εμπλουτισμένο ουράνιο «να καταστραφεί», όπως έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Ωστόσο, ιρανική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου για το εμπλουτισμένο ουράνιο, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι αληθής». Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως το μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο που να αφορά τα πυρηνικά ζητήματα.