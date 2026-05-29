Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε την Παρασκευή τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι τα drones θα συνεχίσουν να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των χωρών τους, στερώντας από τους πολίτες τον ήσυχο ύπνο τους.

Οι δηλώσεις του Μεντβέντεφ ήρθαν μετά την κατηγορία του ΝΑΤΟ προς τη Μόσχα για «ανεύθυνη συμπεριφορά» και τη δέσμευση της Συμμαχίας να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους των συμμάχων», έπειτα από την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό drone κατέπεσε σε πολυκατοικία εντός της χώρας κατά τη διάρκεια επίθεσης στην γειτονική Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε ότι πρέπει ακόμη να διαπιστωθεί σε ποια χώρα ανήκε το drone, ωστόσο χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «ανίσχυρους» και τους κάλεσε να σταματήσουν να εκφράζουν αγανάκτηση για το περιστατικό, καθώς, όπως είπε, συμμετέχουν άμεσα σε πόλεμο κατά της Ρωσίας.

«Ας προετοιμαστούν: Αυτό θα συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ σε δήλωσή του. «Υπάρχει πόλεμος! Και οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως πληθυσμός εμπόλεμων χωρών, δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι».

Ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τέτοια περιστατικά είναι πιθανότερο να συνεχιστούν σε περιοχές όπου κατασκευάζονται drones για την Ουκρανία.

«Άλλωστε, ευρωπαϊκά drones, ανταλλακτικά και άλλα όπλα, χωρίς να υπολογίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται, χρησιμοποιούνται καθημερινά σε επιθέσεις εναντίον της χώρας μας. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, προκαλούνται ζημιές σε κατοικίες και σκοτώνονται άμαχοι πολίτες μας», υπογράμμισε ο Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ενημερωθεί για το περιστατικό με το drone στη Ρουμανία. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει άμεσα στην απόφαση του Βουκουρεστίου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κωστάντζα.