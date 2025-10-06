Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αξιοποίησε τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία για να ασκήσει χλευαστική κριτική στον Εμανουέλ Μακρόν. Με αφορμή την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Μεντβέντεφ δημοσίευσε ειρωνικά σχόλια, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα διοικούνταν καλύτερα από… άλογα.
«Ρεκόρ: Η κυβέρνηση της Γαλλίας διήρκεσε 14 ώρες. Η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό συνήγορο του Κιέβου, φίλο της Γερμανίας και της Βρετανίας, και τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής. Ο Μακρόν όμως δεν ενδιαφέρεται για τη Γαλλία. Ακόμα και τα άλογα των Κοζάκων μας που είχαν εισέλθει στο Παρίσι το 1814 θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά του…» έγραψε.
Record: France’s government lasted 14 hours. Because France has no president. Just Kiev’s brilliant advocate, Germany and Britain’s buddy, Africa’s chatty arbiter. But Micron doesn’t care about France. Even our Cossacks’ horses entering Paris in 1814 would do his job better…
