Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αξιοποίησε τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία για να ασκήσει χλευαστική κριτική στον Εμανουέλ Μακρόν. Με αφορμή την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Μεντβέντεφ δημοσίευσε ειρωνικά σχόλια, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα διοικούνταν καλύτερα από… άλογα.

«Ρεκόρ: Η κυβέρνηση της Γαλλίας διήρκεσε 14 ώρες. Η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό συνήγορο του Κιέβου, φίλο της Γερμανίας και της Βρετανίας, και τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής. Ο Μακρόν όμως δεν ενδιαφέρεται για τη Γαλλία. Ακόμα και τα άλογα των Κοζάκων μας που είχαν εισέλθει στο Παρίσι το 1814 θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά του…» έγραψε.