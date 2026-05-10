Σε ποινή φυλάκισης 18 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 45χρονος μαθηματικός, ύστερα από τρεις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από πρώην μαθήτριές του.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία εις βάρος του και για προσπάθεια συγκάλυψης οικονομικών σκανδάλων που, όπως υποστηρίζει, είχε αποκαλύψει στον Δήμο Σητείας. «Θα το πάω μέχρι τέλους», δηλώνει ο καταδικασθείς, ο οποίος ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας λίγο πριν τη μεταγωγή του στις φυλακές Τρίπολης. Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», εξέφρασε την απόγνωσή του, υποστηρίζοντας ότι η δίκη του ήταν «στημένη».

«Δεν θα φάω και δεν θα πιω, μέχρι να καταλάβουν ότι ήταν όλο στημένο το δικαστήριο. Φανταστείτε, ότι παραμονή του δικαστηρίου μου ζητήθηκαν 25.000 ευρώ να τα δώσω σε φάκελο, για να μοιραστούν στους δικαστές», είπε χαρακτηριστικά. Ο μαθηματικός ισχυρίζεται, ότι η υπόθεσή του συνδέεται με αποκαλύψεις που είχε κάνει για οικονομικές ατασθαλίες. «Είμαι το μοναδικό άτομο στην Ελλάδα σαν αιρετός, που έκανα απογραφή οργανισμού. Κατά τη διαδικασία της απογραφής βρέθηκα μπροστά σε σκάνδαλα πολλών εκατομμυρίων. Είναι καταγεγραμμένα 18 σκάνδαλα, με ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση άνω των 300.000 ευρώ», ανέφερε.

Οι έρευνες και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν διερευνούσε υποθέσεις πλαστογραφιών και ήρθε σε αντιπαράθεση με πρόσωπα, που όπως λέει, εμπλέκονταν σε οικονομικές παρατυπίες. «Το 2022, συνέχισα την έρευνα και εντόπισα πλαστές υπογραφές και πρωτόκολλα που αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ», υποστηρίζει.

Όπως περιγράφει, μετά τη μήνυση που κατέθεσε για πλαστογραφία στο Α.Τ. Σητείας, ξεκίνησαν οι καταγγελίες εις βάρος του. «Τον Μάιο του ’22 εμφανίστηκε η μία κόρη και είπε, ότι όταν έκανε μάθημα μαζί μου, υπήρχαν φράσεις και θωπείες, κάτι που δεν αποδεικνύεται από πουθενά», δηλώνει.

Καταγγελίες για απώλεια στοιχείων και «στημένη» δίκη

Ο 45χρονος υποστηρίζει ότι χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία από τον υπολογιστή του, ο οποίος κατασχέθηκε από την αστυνομία. «Υπέγραψα ότι παρέδωσα έναν υπολογιστή με τέσσερις σκληρούς δίσκους και μετά με ενημέρωσαν, ότι λείπει ο κεντρικός δίσκος», αναφέρει.

Παράλληλα, κατηγορεί την έδρα του δικαστηρίου για μεροληψία. «Πήγα σε ένα στημένο δικαστήριο. Εκείνες (σ.σ. οι ανήλικες) δεν προσκόμισαν τίποτα και άλλαξαν τελείως τις καταθέσεις τους», λέει. Από την πλευρά της, η δικηγόρος των καταγγελλουσών κάνει λόγο για «μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα».

Αναφορές για απόπειρες δολοφονίας

Ο μαθηματικός περιγράφει ακόμη δύο περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, ήταν απόπειρες εναντίον της ζωής του. «Έχουν γίνει δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Στην πρώτη, εργολάβος με απείλησε, ότι θα είμαι νεκρός και την επόμενη μέρα έγινε ανατίναξη του αυτοκινήτου. Στη δεύτερη, ο πατέρας μου έπεσε σε γκρεμό με κομμένα φρένα», αναφέρει.

Στο πλευρό του συνάδελφοί του – Κάνουν λόγο για σκευωρία

Παρά τις βαριές κατηγορίες, που σε μία μικρή τοπική κοινωνία συνοδεύονται από κοινωνικό λιντσάρισμα και καθολική καταδίκη, στην περίπτωση αυτήν συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Γύρω από το όνομά του έχει δημιουργηθεί ένα έντονο κύμα υποστήριξης. Συνάδελφοι καθηγητές στέκονται δημόσια στο πλευρό του, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληθαίνουν τα μηνύματα αλληλεγγύης.

«Η συμπεριφορά του ήταν υποδειγματική. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή πραγματικά είμαι συγκλονισμένος και με ακούτε λίγο έτσι με τρεμάμενη φωνή γιατί ειλικρινά το ζω αυτό τώρα και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ και εγώ. Είναι ένα μέρος της ζωής μας ο Μ… δηλαδή πραγματικά τον εκτιμούμε και τον νοιαζόμαστε», αναφέρει συνάδελφός του.

Κάνουν λόγο για σκευωρία

Συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που αδικήθηκε σκόπιμα και μία υπόθεση όπου η κοινωνική στήριξη επιχειρεί να αμφισβητήσει την κρίση της Δικαιοσύνης. «Αποκλείεται να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Μα αν δείτε και τα γεγονότα, δύο από τα παιδιά είναι άνθρωποι που πολεμούσε στον δήμο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Μάλιστα πολλές φορές μιλούσα έτσι με φίλους μου “θα βγάλει τα μάτια του”. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί τους. Και αυτός εκεί επέμενε, έβγαζε τις ατασθαλίες. “Βρομάει” όλη η Κρήτη. Αν θέλουν να σε θάψουν, σε θάβουν είτε να σε σκοτώσουν εν ψυχρώ», λέει συνάδελφος του καθηγητή.

Μάρτυρας υπεράσπισής του αναφέρει στο MEGA: «Αυτό που είδα κατά τη διάρκεια της εξέτασής μου ως μάρτυρας, ήταν μία απροκάλυπτη στάση της έδρας εναντίον του Μ… Απέφευγαν να αξιολογήσουν οποιοδήποτε στοιχείο υπέρ του. Κρίνω ότι 100% δεν το έχει κάνει. Καταλαβαίνω, ότι είναι κάτι εναντίον του στημένο από πριν όλο αυτό που συνέβη και που τον εξόντωσε. Αυτό είναι πλήρης εξόντωση, δηλαδή θέλουμε να τον βγάλουμε από τη μέση για να μην μιλήσει για όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πω την μαύρη αλήθεια έτρεμε η ψυχή μου κάθε φορά που τον έπαιρνα, λέω “θα τον βρω ζωντανό ή θα τον φάνε;’” Τα κορίτσια αυτά έπεσαν σε πολύ μεγάλες αντιφάσεις και απέφυγαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Αυτό η έδρα το παρέκαμψε και το πήγε παρακάτω. Δεν το αξιολόγησε καθόλου. Δεν ήθελε να το αξιολογήσει εξαρχής».

Τι λέει η σύζυγός του

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του 45χρονου εκπαιδευτικού, μιλώντας στο MEGA εκφράζει την πεποίθησή της ότι ο σύζυγός της έχει πέσει θύμα σκευωρίας και περιγράφει την αρχή του κακού για την οικογένειά της. «Έναν χρόνο που έμεινε σε εκείνον τον οργανισμό αποκάλυψε σκάνδαλα, διαφθορά. Από πολύ νωρίς, ήδη από το 2012 άρχισε να δημιουργεί διαμάχες, συγκρούσεις, πολιτικές και άρχισε να πηγαίνει στα δημοτικά συμβούλια και να μιλάει ανοιχτά, χωρίς να φοβάται. Την πρώτη φορά λοιπόν στο δημοτικό συμβούλιο του 2020, παρουσίασε ένα μέρος της έρευνας και άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δυσάρεστος, να σας το πω έτσι απλά».

Η ίδια καταγγέλλει: «Και οι τρεις οικογένειες που κατήγγειλαν τον σύζυγό μου είναι αναμεμειγμένες με τα σκάνδαλα του δήμου. Θεωρούμε ότι το κίνητρο είναι ότι έπρεπε να του κλείσουν το στόμα να σταματήσει να μιλάει και να καταγγέλλει». Τονίζει ότι η οικογένειά της ήταν σε κίνδυνο όλον αυτόν τον καιρό: «Πάντα πίστευα ότι θα γίνει κάποιο κακό αλλά φανταζόμουν μία περίπτωση του τύπου ότι θα τον χτυπήσουν, θα τον σκοτώσουν, δεν ξέρω, θα σπάσουν τα αυτοκίνητα, κάτι τέτοιο».

Δεν παραλείπει να μιλήσει για μία καλοστημένη παγίδα εις βάρος του 45χρονου καταδικασμένου εκπαιδευτικού. «Πρέπει να σταθούμε όρθιοι και να τον στηρίξουμε γιατί πλέον οδηγείται στις φυλακές και πρέπει με κάποιον τρόπο να ακουστεί αυτή η αλήθεια που δεν ακούστηκε. Υπήρχε μία έδρα στημένη. Αυτό το καταλάβαμε από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό, είναι αν πρόκειται για έναν δράστη με θύματα ανήλικα κορίτσια ή για έναν άνθρωπο που, όπως ισχυρίζεται, πληρώνει το τίμημα των αποκαλύψεών του. Η Δικαιοσύνη έχει ήδη αποφανθεί, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του.