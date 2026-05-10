Η Αστυνομία προχώρησε το μεσημέρι στην προσαγωγή 13 ατόμων σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες που φέρεται να συνδέονται με τη συλλογικότητα «Ρουβίκωνας». Οι ίδιοι μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας, όπως αναφέρεται, από την ιδιοκτησία να τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ύστερα από κλήση στην Αστυνομία, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις προσαγωγές των 13 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων.

Η διεύθυνση του καταστήματος ωστόσο, δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό, ούτε να κινηθεί νομικά. Έτσι, μετά την ταυτοποίησή τους και εφόσον δεν προκύψει κάτι σε βάρος τους, οι προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι.