Η παρουσία του Παντελίδη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι μια μικρή έκπληξη από τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος – αναγκαστικά – επέλεξε τετράδα στην άμυνα των Πράσινων.

Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Καλάμπρια (δεξιά), Πάλμερ – Μπράουν (στόπερ), Τουμπά (στόπερ), Κυριακόπουλο (αριστερά), στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα και στην επίθεση οι Παντελίδης (δεξιά), Αντίνο (αριστερά) και Τετέι (κορυφή).

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.