Η τοποθέτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στη συνέντευξη του στη Real για την παραίτησή του το 2022 δεν ήταν απλώς μια υπενθύμιση του παρελθόντος.

Η αναφορά του στην ανάγκη προστασίας «της κυβέρνησης, της ΕΥΠ και της πατρίδας» δείχνει και πάλι προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Γιατί η δήλωση αυτή προκαλεί τριγμούς;

Για την αντιπολίτευση, οι λέξεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Ερμηνεύονται ως μια έμμεση αλλά σαφής παραδοχή ότι η αποχώρηση του τότε στενότερου συνεργάτη του Πρωθυπουργού δεν ήταν μια πράξη «πολιτικής ευθιξίας», αλλά μια κίνηση αναγκαία για να μείνουν στο σκοτάδι οι μηχανισμοί των παρακολουθήσεων.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις:

* Από τι ακριβώς έπρεπε να προστατευτεί η «πατρίδα»; Από την αποκάλυψη της αλήθειας για το Predator και τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ;

* Ποιοι γνώριζαν και ποιοι είχαν την τελική πολιτική εποπτεία;

Παρά την κυβερνητική προσπάθεια να παρουσιαστεί το θέμα ως «θεσμικά λήξαν», η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές επικαλούνται την «προστασία της παράταξης και της χώρας» για να εξηγήσουν την παραίτησή τους, η σκιά των υποκλοπών γίνεται ακόμα πιο βαριά.

Η πολιτική ευθύνη δεν παραγράφεται με το πέρασμα του χρόνου, ειδικά όταν οι νέες ομολογίες επιβεβαιώνουν όσα το Μαξίμου αρνείται πεισματικά.

«Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω και την κυβέρνηση»

Αναλυτικά ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλώντας στη RealNews σημείωσε, μεταξύ άλλων «Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω»

Σχετικά με την εξαγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι και πρωτοετής φοιτητής Νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις – διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο».

«Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα, την οποία, ειλικρινά, από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες», πρόσθεσε.

Για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας».

«Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η Ν.Δ. είναι η μεγάλη μου οικογένεια. Πάντοτε επιδιώκω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επειδή όμως κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκω να δημιουργήσω πρόβλημα, πραγματικά αυτό είναι ντροπή», επεσήμανε ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Και πρόσθεσε ότι «Από το 2022, που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Άλλωστε, δεν είναι στον κώδικά μου να δημιουργώ προβλήματα στην ομάδα, που έχουμε δώσει τόσους κοινούς αγώνες, πολλώ δε μάλλον στην οικογένειά μου».

Οι αντιδράσεις για τη συνέντευξη Δημητριάδη

Ανδρουλάκης: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών και τη συνέντευξη Δημητριάδη σημειώνοντας:

«Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις, που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού.

Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα καθώς και ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος, δείχνοντας την κυβέρνηση».

Και τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης: «Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ’ όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας».

Τσουκαλάς: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση

Με σφοδρές επικρίσεις, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολίασε τη συνέντευξή του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εφημερίδα Real News.

«Ο κ. Δημητριάδης από θέση αφ’ υψηλού στο απυρόβλητο χάρη στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του θείου του και πρωθυπουργού, δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς και πρόσθεσε πώς “ο επιτελικός ωτακουστής”, (εξουσιοδοτούμενος βάσει της 344 απόφασης, ΦΕΚ 2659/2021, «με εντολή πρωθυπουργού να υπογράφει έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην Ε.Υ.Π»), μας πληροφορεί ότι “έγινε θυσία” για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα(!)».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να γνωρίζει ότι πατριωτικό καθήκον δεν είναι η δημιουργία ενός παρακράτους παράνομων παρακολουθήσεων, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Είναι σίγουρα, όμως, η λογοδοσία και η τιμωρία όσων το επινόησαν και χειραγωγούν τους θεσμούς για να εξασφαλίσουν την ασυλία τους».

Επιπλέον τόνισε ότι κ. Δημητριάδης, «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Συμπλήρωσε ότι σε ένα κράτος δικαίου, οι μυστικές υπηρεσίες δεν προστατεύονται από τον κ. Δημητριάδη, προστατεύονται από τη νομιμότητα και τον δημοκρατικό έλεγχο. «Η προσπάθεια του κ. Δημητριάδη να εμφανιστούν όσοι ζητούν απαντήσεις, όπως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ως “τοξικοί” ή υποκινούμενα “κέντρα”, είναι η κλασικότερη μέθοδος πολιτικής υπεκφυγής: όταν δεν μπορείς να υπερασπιστείς τις πράξεις σου, επιτίθεσαι σε όσους τις αποκαλύπτουν», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς και διατύπωσε τα εξής ερωτήματα:

-Ως προϊστάμενος της ΕΥΠ σύμφωνα με τα καθήκοντα του: γιατί παρακολουθούνταν ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μυλωνάκης και στενοί τους συνεργάτες; «Προστατευόταν» η πατρίδα και τότε;

-Γνωρίζει τον κ. Ντίλιαν; Τι έχει να πει για τους ισχυρισμούς του ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές;

-Πώς εξηγεί τους κοινούς στόχους ΕΥΠ-predator;

-Ως νομικός πώς κρίνει το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, που άφησε την υπόθεση στο αρχείο είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση καθώς με την υπογραφή του εκτελούνταν υποκλοπές;

Υποστήριξε πώς ο πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού αντί να λογοδοτεί, επιδιώκει εμφανή πολιτικό ρόλο και ότι «δεν ήταν ένας απλός κομματικός στρατιώτης που “θυσιάστηκε”. Ήταν ο πλέον στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο πιο ισχυρός παρασκηνιακός παράγοντας της κυβέρνησης, και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο. Γενικόλογες αναφορές σε “πολιτική ευθύνη” και “διαπλοκή” δεν αρκούν. Οφείλει να σταθεί μπροστά στη Δικαιοσύνη και να δώσει συγκεκριμένες, δημόσιες, καταγεγραμμένες απαντήσεις για τον ρόλο του και όσα υποστηρίζει».

«Στη νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που θα κληθεί να καταθέσει. Η μάχη με το σκοτάδι είναι υπαρξιακή για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας. Εκλογές εδώ και τώρα για νικήσει το φως οριστικά», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

Αποστολάκη: «Ο κ. Δημητριάδης έχει μία πολύ προσωπική αντίληψη για το πατριωτικό καθήκον»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και το κοινό κέντρο που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της ΕΥΠ και του Predator. Για την συνέντευξη Δημητριάδη

«Είναι προφανές ότι έχει μία πολύ προσωπική αντίληψη για το πατριωτικό καθήκον. Μία αντίληψη που προφανώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δημοκρατική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας αλλά και με το Σύνταγμα. Οι παρακρατικοί μηχανισμοί και η συστηματική καταστρατήγηση ατομικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα του άρθρου 19 του Συντάγματος, δεν είναι πατριωτικό καθήκον. Η ανάληψη όμως της πολιτικής ευθύνης από τον κύριο Δημητριάδη στη σημερινή του συνέντευξη είναι κάτι που δεν εξαντλείται στον κ. Δημητριάδη. Ο κ. Δημητριάδης ήταν εντολοδόχος του επικεφαλής της κυβέρνησης και είχε τοποθετηθεί σε αυτήν τη θέση ευθύνης με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου».