Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στον Καναδά, όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε με απίστευτη δύναμη στον αέρα. Το πιο εντυπωσιακό και συνάμα σοκαριστικό ήταν ότι κατέληξε να κρέμεται από στύλο φαναριού, αφήνοντας άφωνους τους περαστικούς.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στη Scott Road, κοντά στα σύνορα Σάρεϊ και Δέλτα. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο, η μηχανή «καρφώθηκε» πάνω στο φανάρι, προκαλώντας εικόνες που δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

UNUSUAL A horrific scene in Canada: a traffic accident caused a motorcycle to fly into the air and become stuck on a traffic signal pole. Local police stated that the motorcyclist suffered serious but non‑life‑threatening injuries and was taken to the hospital, while the car… pic.twitter.com/Ql9zD8AYan — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) May 10, 2026

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την εντυπωσιακή πορεία της μοτοσικλέτας, ο οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ένα γεγονός που πολλοί χαρακτηρίζουν ως θαύμα.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle. Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured. Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, από την άλλη πλευρά, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό και βγήκε εντελώς αλώβητος από τη σύγκρουση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.