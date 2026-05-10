Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στον Καναδά, όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε με απίστευτη δύναμη στον αέρα. Το πιο εντυπωσιακό και συνάμα σοκαριστικό  ήταν ότι κατέληξε να κρέμεται από στύλο φαναριού, αφήνοντας άφωνους τους περαστικούς.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στη Scott Road, κοντά στα σύνορα Σάρεϊ και Δέλτα. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο, η μηχανή «καρφώθηκε» πάνω στο φανάρι, προκαλώντας εικόνες που δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την εντυπωσιακή πορεία της μοτοσικλέτας, ο οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο  ένα γεγονός που πολλοί χαρακτηρίζουν ως θαύμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, από την άλλη πλευρά, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό και βγήκε εντελώς αλώβητος από τη σύγκρουση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

