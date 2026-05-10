Το μεγάλο ντέρμπι της Στοκχόλμης ανάμεσα στην ΑΪΚ και τη Γιούργκορντεν σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς φωτιά ξέσπασε κάτω από μία εξέδρα της Strawberry Arena κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Γιούργκορντεν έφυγε με σπουδαίο «διπλό», επικρατώντας με 4-2 της συμπολίτισσάς της, όμως τα βλέμματα στράφηκαν κυρίως στην πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση στις εξέδρες.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από χρήση πυροτεχνημάτων, με τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να επεμβαίνουν άμεσα χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, ώστε να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ευτυχώς, η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή περαιτέρω προβλήματα.

«Η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί», δήλωσε ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΑΪΚ, Χένρικ Κοχ.