H Γιορτή της Μητέρας είναι από τις πιο σημαντικές για τους περισσότερους από εμάς. Αλλά και για τις ελληνίδες celebrities που βίωσαν την μητρότητα.

Μερικά φετινά posts άγγιξαν λίγο περισσότερο τις καρδιές μας, γιατί μίλησαν για θέματα και συνθήκες που μπορεί να θίγονται σπάνια. Σαν αυτό που έκανε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε σε μια ιστορία που δεν ξέραμε, για εκείνη και τον μικρό Ερμή.

«Ένα απ’ τα πολλά βράδια που έχω ξενυχτήσει μαζί σου. Κι εκείνο το βράδυ ειδικά ήταν η τρίτη φορά που ξύπνησες με κλάματα. Ήμουν τόσο κουρασμένη, που σου είπα με νεύρα και δυνατή φωνή: “Ερμή, σε παρακαλώ, κοιμήσου. Τι είναι; Γιατί κλαις πάλι;”.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα σου τη στιγμή που σου φώναξα! Έβαλα τα κλάματα από την κούραση. Ένιωσα απαίσια που σου φώναξα και σε πήρα μια σφιχτή αγκαλιά.

Αυτή η αγκαλιά κράτησε 40’. Θα γύριζα τον χρόνο πίσω σε αυτή την αγκαλιά ξανά και ξανά, γιατί μετά από τόσο καιρό το μόνο που θυμάμαι είναι αυτή η αγκαλιά και όχι η κούραση!

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες! ❤️».

Η Ανθή Βούλγαρη, κάθε εβδομάδα με το vidcast της «Ήρεμα Ρωτάω Mum Edition», θίγει συνεχώς ζητήματα που θεωρούνται ταμπού, προβληματισμούς , τύψεις αλλά και συνθήκες που προβληματίζουν τις μαμάδες. Την ημέρα της μητέρας όμως επέλεξε ένα γλυκό στιγμιότυπο με τον μικρό Μάριο από το Ιππικό Όμιλο Μεσόγεια που είναι το δεύτερο σπίτι της.

Η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία γέννησε δίδυμα, μετά από μια αποβολή που ήταν και ο λόγος που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον 7ο μήνα πέρασε εξίσου το δικό της μήνυμα στα social media, ως μανούλα για πρώτη φορά.

«Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πρίν τα γενέθλια μου 😍) , γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά 🥹🩷

Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα! Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει! ❤️ ✨

Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα 🤍 Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας ✨».

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία βιώνει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, ανέβασε μερικά stories από δώρα και ευχές που της έστειλαν, αλλά και μια φωτογραφία με την κόρη της Ξένια που την πηγαίνει βόλτα ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Η Ελένη Μενεγάκη μας συγκίνησε με ένα post όλο νόημα, με ένα καρουζέλ φωτογραφιών με τα παιδιά αλλά και την μητέρα της με την παρακάτω ανάρτηση:

«Είμαι η Ελένη η κόρη της μαμάς μου και η μαμά του Αγγέλου, της Λάουρας, της Βαλεριας κ της Μαρίνας! Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο, η αγκαλιά που με έμαθε τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους. Και τώρα, μέσα από τα μάτια των τεσσάρων παιδιών μου, καταλαβαίνω ακόμα πιο βαθιά όλα όσα μου έδωσε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα πίσω. Δίνεις κομμάτια της ψυχής σου κάθε μέρα και γεμίζεις ξανά μ ένα … μαμα !

Σήμερα λοιπόν κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη…

για τη μαμά που με μεγάλωσε

και για τα τέσσερα παιδιά που με έκαναν μαμά. 💖».

Ακόμη; Ένα βίντεο όλο νόημα και μηνύματα έγινε viral από την ψυχολόγο Άννα Κανδαράκη σε συνεργασία με την Μαρία Καβογιάννη. Ένα βίντεο γροθιά στο στομάχι, όσον αφορά τα στερεότυπα που υπήρχαν.

