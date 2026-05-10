Ένας από τους πέντε Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία την Κυριακή παρουσίασε συμπτώματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση επαναπατρισμού», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ιστοσελίδα lefigaro.fr. «Οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους», πρόσθεσε.

🚨‼️🦠🇫🇷 ALERTE INFO – Sébastien Lecornu annonce que l’un des cinq Français rapatriés aujourd’hui « présente des symptômes » de l’Hantavirus. (Direct) pic.twitter.com/OjmrUCdw9U — Actu & Politique (@actuetpolitique) May 10, 2026

Επιπλέον, ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα εκδοθεί απόψε διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης των κρουσμάτων επαφής, στο πλαίσιο της προστασίας του γενικού πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι, οι επαναπατρισθέντες βρίσκονται ήδη υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλονται σε εξειδικευμένες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου.

Από την πλευρά τους, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της κατάστασης. Η επιτήρηση των περιστατικών έχει ενταθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που θα καθορίσουν την επόμενη φάση στη διαχείριση του περιστατικού.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Κυριακής (10/05), ώρα Ελλάδας, ξεκίνησε η πολύπλοκη και χρονοβόρα επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν πολυάριθμα κρούσματα χανταϊού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρεις επιβάτες – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα – έχασαν τη ζωή τους.

Η διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβαινόντων.

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται έως το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Αποβίβαση υπό αυστηρή επιτήρηση

Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν οι Ισπανοί υπήκοοι, μεταφερόμενοι με μικρές λέμβους σε ομάδες των πέντε ατόμων. Από εκεί οδηγήθηκαν με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο για να επιβιβαστούν σε στρατιωτικό αεροσκάφος με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, κανένας από τους επιβάτες δεν παρουσιάζει συμπτώματα του ιού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η καραντίνα θα διαρκέσει έως έξι εβδομάδες.

Το κρουαζιερόπλοιο «έδεσε» κοντά στην Τενερίφη τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ υγειονομικοί ανέβηκαν στο πλοίο για να πραγματοποιήσουν τους τελικούς ελέγχους πριν ξεκινήσει η αποβίβαση.

«Δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά στο πλοίο»

Το MV Hondius είχε αναχωρήσει για την Ισπανία την περασμένη Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, έπειτα από αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα να αναλάβει τη διαχείριση της απομάκρυνσης των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ωστόσο υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σε έκθεση του ισπανικού υπουργείου Υγείας πριν τον ελλιμενισμό του πλοίου στην Τενερίφη, επιβεβαιώθηκε ότι το MV Hondius είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Όπως αναφέρεται, «οι συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες και δεν έχουν εντοπιστεί τρωκτικά», γεγονός που καθιστά απίθανη τη μετάδοση μέσω έκθεσης σε αυτά.

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού ανά εθνικότητα

Χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία έχουν αποστείλει αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους στα Κανάρια Νησιά, δεν έχουν φθάσει ακόμη όλα τα αεροπλάνα.

Οι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο έως την άφιξη του αεροσκάφους που έχει οριστεί για τη μεταφορά τους. Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, δήλωσε ότι οι Ολλανδοί θα είναι το επόμενο γκρουπ που θα απομακρυνθεί, μαζί με επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, όπως ανέφερε η ίδια μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

«Τελευταία πτήση από Αυστραλία»

«Η τελευταία πτήση της επιχείρησης αναχωρεί από την Αυστραλία… Είναι η πιο περίπλοκη πτήση και είναι προγραμματισμένο να φθάσει αύριο το απόγευμα», δήλωσε η Γκαρθία.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα πλεύσει προς την Ολλανδία για πλήρη απολύμανση μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.