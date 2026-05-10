Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται «μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να επικρίνει εκ νέου τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η συνέντευξη μεταδόθηκε την ίδια ημέρα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μεταξύ των δύο χωρών.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους». Όπως είπε, «είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν το 70% αυτών, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε (…) δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά».

Αναφερόμενος εκ νέου στο ΝΑΤΟ, ο αμερικανός πρόεδρος το συνέκρινε με «χάρτινη τίγρη», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του επειδή οι σύμμαχοι «δεν ήταν εκεί για να βοηθήσουν».