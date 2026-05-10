Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κυψέλη, όταν καβγάς μεταξύ δύο μοτοσικλετιστών κατέληξε σε πυροβολισμό. Θύμα ένας 34χρονος, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στο πόδι στη μέση του δρόμου, ενώ ο 31χρονος δράστης, που σύμφωνα με την Αστυνομία έχει βεβαρημένο παρελθόν, αναζητείται.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό». Μάρτυρας περιγράφει στο σημείο πως «είχε ξεκινήσει γύρω στις 05:30 το πρωί έντονος καβγάς, νομίζω ήταν ανάμεσα σε δύο άνδρες και κατά τις 08:30 πέσανε 2 – 3 πυροβολισμοί. Είχε διάρκεια, από τις 05:30 μέχρι τις 08:30 είχε ένταση η γειτονιά».

Το περιστατικό και τα αίτια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 31χρονος, ο οποίος έχει ιστορικό σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, φέρεται να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε τον 34χρονο στο πόδι, ύστερα από έντονη λογομαχία. Πίσω από την επίθεση φαίνεται να βρίσκονται οικονομικές διαφορές που οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να επιλύσουν.

Στο σημείο βρισκόταν και η 26χρονη σύντροφος του θύματος, η οποία καθόταν στη θέση του συνεπιβάτη στη μηχανή. Η σφαίρα πέρασε δίπλα της, χωρίς να την τραυματίσει, ενώ εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια μόλις είδε τον σύντροφό της να σωριάζεται.

Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του 31χρονου, ο οποίος παραμένει άφαντος.