Η Άρσεναλ πέρασε από μια δύσκολη έδρα και επικράτησε της Γουέστ Χαμ με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της Premier League.

Το γκολ του Λεάντρο Τροσάρντ στο 83ο λεπτό έκρινε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, χαμένες ευκαιρίες και δραματικό φινάλε, με τους «κανονιέρηδες» να αντέχουν μέχρι τέλους και να κρατούν ένα τεράστιο τρίποντο τίτλου.

Ο αγώνας

Η Άρσεναλ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, πιέζοντας από το ξεκίνημα και δημιουργώντας φάσεις με τους Μπουκάγιο Σάκα και Ρικάρντο Καλαφιόρι, δείχνοντας διάθεση να καθαρίσει γρήγορα το παιχνίδι.

Ο Τροσάρντ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον τερματοφύλακα της Γουέστ Χαμ να τον σταματά αρχικά και λίγο αργότερα να βλέπει το σουτ του Βέλγου να σταματά στο δοκάρι.

Η Γουέστ Χαμ ισορρόπησε στη συνέχεια, με τον Ντίνος Μαυροπάνος να δίνει μάχες στην άμυνα, ενώ οι γηπεδούχοι απείλησαν με κεφαλιά του Καστεγιάνος, που όμως σταμάτησε πάνω στον Ράγια.

Στο δεύτερο μέρος, η Γουέστ Χαμ ανέβασε ρυθμό και έφτασε κοντά στο γκολ με τον Μπόουεν, όμως η Άρσεναλ είχε αρχίσει να χάνει την καθαρότητα στο παιχνίδι της, παίζοντας περισσότερο με άγχος παρά με ρυθμό.

Το γκολ του Τροσάρντ (83’)

Και ενώ το παιχνίδι έδειχνε να οδεύει προς ένα «νευρικό» φινάλε χωρίς νικητή, η ποιότητα μίλησε στο 83ο λεπτό.

Ο Μάρτιν Όντεγκαρντ βρήκε την κάθετη πάσα στην καρδιά της άμυνας και ο Τροσάρντ, με άψογο τελείωμα στην κίνηση, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς και δίνοντας στην Άρσεναλ ένα τεράστιο προβάδισμα τίτλου.

Φινάλε-θρίλερ και VAR στο 90+5’

Η Γουέστ Χαμ δεν παράτησε το ματς και στο 90+5’ κατάφερε να σκοράρει με τον Γουίλσον, βάζοντας «φωτιά» στο φινάλε.

Όμως, μετά από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε, αφήνοντας την Άρσεναλ να πανηγυρίσει μια αγχωτική αλλά τεράστια νίκη.

Η βαθμολογία της Premier League