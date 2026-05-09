Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-0 της Μπρέντφορντ στο Έτιχαντ και παρέμεινε δυνατά στη μάχη του τίτλου της Premier League, μειώνοντας εκ νέου τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στους δύο βαθμούς, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο επιθετικά στο ματς και στο 3’ είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Κέλεχερ απέκρουσε το σουτ του Ντοκού από πλάγια θέση. Η Σίτι συνέχισε να πιέζει και στο πρώτο 25λεπτο δημιούργησε διαδοχικές φάσεις με τους Σίλβα (19’), Χάαλαντ (20’) και Ράιντερς (24’), χωρίς όμως να βρει στόχο, ενώ στο 26’ ο τερματοφύλακας της Μπρέντφορντ είπε ξανά «όχι» σε κεφαλιά του Νορβηγού φορ και στη συνέχεια σε φάση διαρκείας.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά δυσκολευόταν στην τελική προσπάθεια, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 0-0, παρά την πίεση και τις πολλές ευκαιρίες των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο μέρος η Μπρέντφορντ προσπάθησε να γίνει πιο απειλητική και στο 55’ ο Τιάγκο δοκίμασε σουτ, όμως ο Ντοναρούμα αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν. Η Σίτι απάντησε άμεσα και στο 60’ άνοιξε το σκορ με τον Ντοκού, ο οποίος με εντυπωσιακό σουτ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μετά το 1-0 οι «πολίτες» διατήρησαν την πίεση και στο 67’ ο Κέλεχερ απέκρουσε σουτ του Φόντεν από κοντινή απόσταση, ενώ στο 73’ ο Ντοκού είχε νέα καλή στιγμή αλλά αστόχησε. Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 75’, όταν μετά από γύρισμα από τα δεξιά η μπάλα έμεινε μέσα στη μικρή περιοχή και ο Χάαλαντ με κοντινό τακουνάκι την έστειλε στα δίχτυα, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Στα τελευταία λεπτά η Σίτι συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ, με τον Κέλεχερ να σταματά ξανά τον Φόντεν στο 82’, όμως στο 90+2’ ο Μαρμούς με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ολοκληρώνοντας μια άνετη και πειστική επικράτηση για την ομάδα του Γκουαρδιόλα.