Ο αγώνας στο «Hill Dickinson» άφησε έντονα αρνητικό αποτύπωμα για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι «πολίτες» όχι μόνο έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς με το 3-3 απέναντι στην Έβερτον στη μάχη του τίτλου της Premier League, αλλά βρέθηκαν και αντιμέτωποι με ένα σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς εις βάρος του Αντουάν Σεμένιο, ενώ υπήρξαν και ρατσιστικές επιθέσης προς τον Μαρκ Γκεΐ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διοίκηση της Σίτι αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας ανακοίνωση καταδίκης του γεγονότος και ευχαριστώντας τις αρχές για την ταχεία παρέμβασή τους και τη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στο συμβάν.

Club statement: Antoine Semenyo and Marc Guéhi 🔗 https://t.co/9cgu90hQNW pic.twitter.com/KW2zUHT93d — Manchester City (@ManCity) May 5, 2026

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι

«Η Μάντσεστερ Σίτι καταδικάζει έντονα την ρατσιστική επίθεση εναντίον του Αντουάν Σεμένιο στον χθεσινό αγώνα. Χαιρετίζουμε την άμεση δράση που ανέλαβαν η Έβερτον και η αστυνομία για τον εντοπισμό του υπεύθυνου.

Είμαστε επίσης απίστευτα απογοητευμένοι που ακούμε ότι ο Μαρκ Γκεΐ έγινε θύμα μιας σειράς άσεμνων ρατσιστικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ.

Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας τόσο στον Αντουάν όσο και στον Μαρκ και δεν θα δεχτούμε ποτέ καμία διάκριση οποιουδήποτε είδους στο παιχνίδι μας».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ

«Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από αναφορές ότι ρατσιστικές επιθέσεις ακούστηκαν μέσα στο στάδιο Hill Dickinson κατά τη διάρκεια του αγώνα της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Ένας 71χρονος άνδρας από το Νότιγχαμσαϊρ συνελήφθη ως ύποπτος για ρατσιστική προσβολή της δημόσιας τάξης, αφού οπαδοί και κριτές ανέφεραν ότι ένας οπαδός προχώρησε σε ρατσιστικές επιθέσεις.

Έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση με όρους που περιλαμβάνουν την απαγόρευση να πλησιάσει σε απόσταση ενός μιλίου από οποιοδήποτε καθορισμένο αθλητικό στάδιο για διάστημα έως και τεσσάρων ωρών πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως και τεσσάρων ωρών μετά τη λήξη του αγώνα.

Η έρευνα για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι σε εξέλιξη και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την ποδοσφαιρική ομάδα της Έβερτον».