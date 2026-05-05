Σοβαρό πλήγμα στη μάχη του τίτλου υπέστη η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Έβερτον εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πολίτες» προηγήθηκαν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ζερεμί Ντοκού, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Ραγιάν Τσερκί, δείχνοντας να ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος η εικόνα άλλαξε δραματικά. Η Έβερτον εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα της Σίτι και με πρωταγωνιστή τον Μπάρι, αλλά και τους Ο’ Μπράιαν και Γκάρνερ, κατάφερε να φτάσει στην ολική ανατροπή, μετατρέποντας το 0-1 σε 3-1.

Η αντίδραση της Σίτι ήταν άμεση, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να μειώνει σε 3-2 και να δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ενώ η πίεση κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά.

Τελικά, η λύτρωση για τους φιλοξενούμενους ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Ζερεμί Ντοκού βρήκε ξανά δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-3, σώζοντας τον βαθμό.

Παρόλα αυτά, η ισοπαλία δεν ικανοποιεί τη Σίτι, η οποία βρίσκεται πλέον στο -5 από την Άρσεναλ, έχοντας βέβαια ένα παιχνίδι λιγότερο. Αντίθετα, η Έβερτον του Ντέιβιντ Μόγιες συνεχίζει να παλεύει για ευρωπαϊκή έξοδο, παραμένοντας κοντά στις θέσεις που οδηγούν στις διεθνείς διοργανώσεις.

Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς στη μάχη της κορυφής, με τη Σίτι να καλείται να αντιδράσει άμεσα αν θέλει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για τον τίτλο.

Σκόρερ: 68′, 81′ Μπάρι, 73′ Ο’ Μπράιαν – 43′, 97′ Ντοκού, 83′ Χάαλαντ

Έβερτον: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόφσκι, Μικολένκο, Ο’ Μπράιαν, Ιροεγκμπουνάμ, Γκάρνερ, Ρολ (92′ Πάτερσον), Εντιαγιέ, Ντιούσμπερι-Χολ (92′ Αλκαράζ), Μπέτο (64′ Μπάρι)

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Γκουεχί, Κουσάνοφ, Νούνιες, Ο’ Ράιλι, Νίκο Γκονζάλες (75′ Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα (87′ Μαρμούς), Τσερκί, Ντοκού, Σεμένιο (75′ Φόντεν), Χάαλαντ

