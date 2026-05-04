Με σπουδαία εκτός έδρας νίκη και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάιβο Αβονίγι, η Νότιγχαμ Φόρεστ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τσέλσι, επικρατώντας με 3-1, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

H εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν πλήρως τους «μπλε», ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με κεφαλιά του Αβονίγι, εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια της άμυνας.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης της Τσέλσι και το δοκάρι του Έντσο Φερνάντες, η Φόρεστ διπλασίασε τα τέρματά της στο 15’, όταν μετά από έλεγχο VAR καταλογίστηκε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μαλό Γκουστό στον Αβονίγι, με τον Ίγκορ Ζεσούς να ευστοχεί από τα έντεκα βήματα.

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Τζέσι Ντέρι, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον Ζακ Άμποτ, σε μια φάση που προκάλεσε έντονη ανησυχία και χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά ιατρικής φροντίδας.

Στο ίδιο διάστημα, ο Κόουλ Πάλμερ δεν κατάφερε να μειώσει από το σημείο του πέναλτι, με τον Ματς Σελς να αποκρούει.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε, με τη Φόρεστ να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη στο 52’, όταν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ δημιούργησε ιδανικά για τον Αβονίγι, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Λίγο αργότερα, οι Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και Ρόμπερτ Σάντσεθ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι σε διεκδίκηση της μπάλας, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η Τσέλσι βρήκε τελικά δίχτυα στις καθυστερήσεις, όταν ο Ζοάο Πέδρο πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, το πρώτο γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα μετά από δύο μήνες.