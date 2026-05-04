Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προειδοποιεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα που λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα και τα οποία τους καλούν να πληρώσουν υποτιθέμενα πρόστιμα παραβάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, επιτήδειοι επιχειρούν ηλεκτρονική απάτη σε βάρος πολιτών. Όπως αναφέρεται, «τις τελευταίες ώρες αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις, καθώς και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα, η οποία παραπέμπει στο Δήμο Θεσσαλονίκης».

Στην επίμαχη ιστοσελίδα εμφανίζονται τα διακριτικά του Δήμου καθώς και κωδικός RF για πληρωμή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως και τα μηνύματα, είναι παραπλανητικά» και έχουν στόχο «να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο».

Ο Δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην προβαίνουν σε καμία πληρωμή μέσω τέτοιων συνδέσμων. Οι συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής στην ιστοσελίδα politis.thessaloniki.gr, η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη ενημερώσει και αποταθεί στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.