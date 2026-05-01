Τρεις άνθρωποι στην Καλιφόρνια καταδικάστηκαν για μία ασυνήθιστη υπόθεση ασφαλιστικής απάτης όπου κάποιος μεταμφιεσμένος σε αρκούδα προκάλεσε ζημιές σε πολυτελή αυτοκίνητα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ασφαλίσεων της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το NBC News, oι αρχές ανέφεραν ότι οι τρεις κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν ένα άτομο ντυμένο με στολή αρκούδας για να σκηνοθετήσουν ψεύτικες επιθέσεις μέσα σε μία Rolls-Royce και δύο Mercedes το 2024. Στη συνέχεια υπέβαλαν πλαστές αιτήσεις αποζημίωσης, ζητώντας σχεδόν 142.000 δολάρια από ασφαλιστικές εταιρείες. Η επιχείρηση ονομάστηκε χαρακτηριστικά «Operation Bear Claw».

Δύο άνδρες από την περιοχή του Λος Άντζελες και μία γυναίκα δήλωσαν ένοχοι για κακούργημα απάτης ασφάλισης και καταδικάστηκαν σε πρόγραμμα φυλάκισης τα Σαββατοκύριακα, καθώς και σε περίοδο δοκιμασίας. Δύο από αυτούς υποχρεώθηκαν να καταβάλουν περισσότερα από 50.000 δολάρια σε αποζημιώσεις, σύμφωνα με το Τμήμα Ασφαλίσεων.

Ένα τέταρτο άτομο αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο.

Η ομάδα φέρεται να είχε αποστείλει στις ασφαλιστικές εταιρείες βίντεο από τα βουνά του Σαν Μπερναρντίνο, στα οποία εμφανιζόταν μια αρκούδα να κινείται μέσα στα οχήματα, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε τις ζημιές. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές δείχνουν γρατζουνιές στα καθίσματα και στις πόρτες.

Ωστόσο, βιολόγος του Τμήματος Ψαριών και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια εξέτασε το υλικό και κατέληξε ότι επρόκειτο «ξεκάθαρα για άνθρωπο μέσα σε στολή αρκούδας». Έπειτα από έρευνα στο σπίτι των υπόπτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη στολή που χρησιμοποιήθηκε στην απάτη.

Τα περιστατικά με αρκούδες που εισβάλλουν σε σπίτια ή κάδους απορριμμάτων αναζητώντας τροφή έχουν αυξηθεί στην Καλιφόρνια, από τη λίμνη Ταχόε μέχρι τα προάστια του Λος Άντζελες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρκούδες έχουν καταγραφεί να ανοίγουν ψυγεία ή να κάνουν μπάνιο σε πισίνες και υδρομασάζ σε αυλές σπιτιών.