Βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν έξω από νοσοκομείο στο Άλις Σπρινγκς της Αυστραλίας, όπου νοσηλεύεται ένας άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε ένα 5χρονο κορίτσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να απήγαγε και να σκότωσε το κορίτσι από την κοινότητα των αυτοχθόνων, εντοπίστηκε από κατοίκους που τον λίντσαραν πριν συλληφθεί. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας, Μάρτιν Ντόουλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Παρουσιάστηκε σε έναν από τους καταυλισμούς του Άλις Σπρινγκς χθες το βράδυ (…) κάτοικοι του καταυλισμού αυτού αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόουλ.

Το κορίτσι, το οποίο η οικογένειά του αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου από το σπίτι του στα περίχωρα της πόλης. Το πτώμα του εντοπίστηκε χθες από έναν από τους εκατοντάδες εθελοντές που συμμετείχαν στις έρευνες στις θαμνώδεις εκτάσεις και την έρημο γύρω από το Άλις Σπρινγκς.

Η αστυνομία είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θεωρούσε τον Λούις κύριο ύποπτο για την απαγωγή, καθώς είχε προηγούμενες καταδίκες για βίαιη επίθεση και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί.

Ένταση έξω από το νοσοκομείο

Περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο του Άλις Σπρινγκς, όπου νοσηλευόταν ο Λούις, επιχειρώντας να εισέλθουν στο κτίριο, σύμφωνα με τον Ντόουλ, ο οποίος μίλησε στον κρατικό σταθμό ABC της Αυστραλίας.

Εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο δείχνουν αυτόχθονες να φωνάζουν και να ζητούν εκδίκηση για τον φόνο του παιδιού. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε ρίχνοντας αντικείμενα και βάζοντας φωτιές.

Αρκετοί αστυνομικοί και υγειονομικοί τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη όταν προσπάθησε να πυρπολήσει αστυνομικό όχημα.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για τη βία εναντίον των μελών των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων τα οποία απλώς κάνουν τη δουλειά τους», τόνισε ο Ντόουλ. «Ζητώ να επικρατήσει σήμερα ηρεμία στην κοινότητα (…) και θα ήθελα να πιστέψω ότι όσα είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια παρέκκλιση», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις και κοινωνικό υπόβαθρο

Για λόγους ασφαλείας, ο Λούις μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν, πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας, νωρίς το πρωί. Όπως ανέφερε ο Ντόουλ, αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι κατανοεί «την οργή και την αγανάκτηση των ανθρώπων» και κάλεσε την κοινότητα να επιδείξει ενότητα.

Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να συμφιλιωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, ο οποίος ζούσε στη χώρα για περίπου 50.000 χρόνια πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων, αλλά περιθωριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας.

Οι αυτόχθονες Αυστραλοί αποτελούν περίπου το 3,8% του πληθυσμού των 27 εκατομμυρίων κατοίκων και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, με υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών και φυλάκισης.

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του θύματος, ζουν σε καταυλισμούς στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς, όπου οι συνθήκες στέγασης και οι βασικές υπηρεσίες παραμένουν ανεπαρκείς.