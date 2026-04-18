Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας.

Η Μέλμπουρν Βίκτορι με την Νιούκασλ Τζετς διασταύρωναν τα ξίφη τους για την 25η αγωνιστική. Το σκορ βρισκόταν ισόπαλο στο 2-2, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει με πέναλτι στο 89ο λεπτό.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι παίκτες της Νιούκασλ Τζετς είχαν κερδίσει ένα φάουλ. Εκεί, όμως ένας σμήνος από γλάρους έκανε την εμφάνιση του μέσα στο αγωνιστικό χώρο.

Η λογική λέει ότι ο αγώνας θα είχε διακοπεί μέχρι να απομακρυνθούν οι γλάροι. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιχνίδι συνεχίστηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, προσφέροντας ένα απίστευτο στιγμιότυπο.

الدوري الاسترالي في عالم اخر😂 pic.twitter.com/iRi8SYBnzH — عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) April 17, 2026