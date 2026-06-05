Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας, διότι οι πολίτες ζητούν άλλη κυβέρνηση και όχι άλλη αντιπολίτευση, τόνισε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος της Αθήνας τόνισε πως «θα πρέπει να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από οποιαδήποτε θέση», καθώς αυτό «ζητάει το 75% που πρέπει να ξέρει ότι στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση».

Όπως επεσήμανε, η άποψή του για την ύπαρξη διαλόγου και τη διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση «ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δούκας τόνισε πως «πρέπει εμείς να ανοίξουμε το διάλογο χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς. Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης».

Καταλήγοντας υπογράμμισε πως «πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας για να κλείσουμε το δρόμο σε μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά πως «όταν μιλάμε δημοσίως να έχουμε το τεκμήριο της λογικής», συμπληρώνοντας ότι «σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει».

«Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Με τον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.