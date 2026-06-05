Σημαντικές πολιτικές ανατροπές, σταθερά χαμηλά ποσοστά για το κυβερνών κόμμα και περαιτέρω υποχώρηση των παραδοσιακών δυνάμεων της αντιπολίτευσης αποτυπώνει η νέα έρευνα της Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για την εκλογική επιρροή, η Νέα Δημοκρατία (24%) διατηρεί την πρωτοκαθεδρία αλλά περιορίζεται σε μονοψήφιο προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ (14,5%), η οποία εδραιώνεται στη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, το πολιτικό σκηνικό αναδιαμορφώνεται με την ανάδειξη του εγχειρήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (9,5%) στην τρίτη θέση, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ (8,5%) καταγράφει σημαντικές απώλειες και βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8% και το ΚΚΕ λαμβάνει το 6% των προτιμήσεων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας με σημαντικές απώλειες ανιχνεύεται στο 3,5%.

Με ποσοστά κάτω του 3% έπονται ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (2%), το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη (1%), η Νέα Αριστερά (1%) και το κόμμα Νίκη (0,5%).