Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή;
- Ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται; Πώς ανασχεδιάζεται ο πολιτικός χάρτης και ποιες αναταράξεις προκαλούνται, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς;
- Ποιον θεωρεί η κοινή γνώμη καταλληλότερο για πρωθυπουργό και πώς επηρεάζεται η εικόνα των πολιτικών αρχηγών από τις νέες εξελίξεις;
- Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις συνεργασίας; Πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη τετραετία ή επιθυμούν πρόωρη προσφυγή στις κάλπες;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.