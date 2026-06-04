Παρά τις μετακινήσεις ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με την πανελλαδική δημοσκόπηση της Metron Analysis που μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA να καταγράφει τα νέα δεδομένα που φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αν και η αυτοδυναμία μοιάζει πλέον μακρινό σενάριο. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22,7%, ακολουθούμενο από την ΕΛ.Α.Σ. με 12,1% και το ΠΑΣΟΚ με 9,0%.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο με 8,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει υψηλή, φτάνοντας το 13,1%.

Σταθερή η ΝΔ – Δεύτερος ο Τσίπρας, πτώση για το ΠΑΣΟΚ

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρείται στο 28,5%, στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, ενώ το ΠαΣοΚ ακολουθεί με 11,2%. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 10,4%.

Το κατώφλι της Βουλής θα περνούσαν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει εκτός. Σε σχέση με τον Απρίλιο, σημαντικές απώλειες εμφανίζουν η Ελληνική Λύση (4,2%), το ΠΑΣΟΚ (3,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (3,6%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3%) και το ΚΚΕ (2,6%).

Η εννιακομματική Βουλή και η κατανομή των εδρών

Με βάση τα ποσοστά της εκτίμησης ψήφου, η συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Η Νέα Δημοκρατία θα εξασφάλιζε 113 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 46, το ΠαΣοΚ 34 και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 31.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 21 έδρες, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 18, η Φωνή Λογικής με 10 και το ΜεΡΑ25 με 9.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του με 28%, παραμένοντας σταθερός καθ’ όλο το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνουν από 6%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιλογή «Κανένας» παραμένει υψηλή, στο 27%, επιβεβαιώνοντας τη διάχυτη αποστασιοποίηση μέρους του εκλογικού σώματος.

Η προέλευση των ψηφοφόρων Τσίπρα και Καρυστιανού

Η ανάλυση της Metron Analysis δείχνει ότι η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αντλεί το 50,5% των ψηφοφόρων της από την παραδοσιακή βάση του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Παράλληλα, προσελκύει 8,6% από όσους δήλωναν ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, 5,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜέΡΑ25 και 3,7% από το ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει ψηφοφόρους από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα. Το 22% των υποστηρικτών της προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023, το 10% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση και το 7% από τη ΝΙΚΗ.

Επιπλέον, αντλεί 5% από το ΠΑΣΟΚ και ένα σημαντικό 20% από λευκά, άκυρα ή αποχή, γεγονός που υποδηλώνει έντονη αντισυστημική τάση στο προφίλ των ψηφοφόρων της.