Τον νέο πολιτικό χάρτη της χώρας αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από τον αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6%. Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα εμφανίζει πτωτική τάση σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση ψήφου.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρία Καρυστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση ψήφου. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%.

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το Μέρα 25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.

Η ΕΛ.Α.Σ. αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ (64,9%), τη Νέα Αριστερά (33,3%), το ΜέΡΑ25 (10,5%) και την Πλεύση Ελευθερίας (9,1%).

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη (25,7%), τη Φωνή Λογικής (25%), την Ελληνική Λύση (13,1%) και την Πλεύση Ελευθερίας (12,1%).

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός και πρόθεση διακυβέρνησης

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό, η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης 26,3%, Αλέξης Τσίπρας 15,1%, Νίκος Ανδρουλάκης 8,2%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,3% και Μαρία Καρυστιανού 7,1%. Το 18,7% απαντά αυθόρμητα «κανένας».

Μετά τις εκλογές, το 27,5% των πολιτών θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά η Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% επιθυμεί την εκλογή άλλης κυβέρνησης.

Εναλλακτικές κυβερνητικές προτάσεις και πολιτικά χαρακτηριστικά

Οι πολίτες θεωρούν ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛ.Α.Σ. (15,2%), το ΠΑΣΟΚ (12,4%), η Ελληνική Λύση (7,8%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (7,8%), το ΚΚΕ (4,4%) και η Πλεύση Ελευθερίας (3%). Το 29,3% απαντά «κανένα».

Καλύτερα ποσοστά συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας στα ζητήματα της ακρίβειας, της εξωτερικής πολιτικής και στο ερώτημα ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Καρυστιανού υπερέχει στην ικανότητα κινητοποίησης πολιτών που μένουν εκτός πολιτικής, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κράτους δικαίου και στο να δώσει ελπίδα και προοπτική.

Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ανέρχονται στο 33,6%, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 32,6%.