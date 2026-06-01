Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της OpinionPoll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24 αποτυπώνει τις μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, διατηρώντας την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%.

Τρίτη αναδεικνύεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σχεδόν κατά τέσσερις μονάδες, καταγράφοντας 10,5% και περνώντας στην τέταρτη θέση.

Απώλειες σημειώνουν επίσης η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, γεγονός που αποδίδεται στην είσοδο της Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό.

Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου χάνει 3,2 μονάδες και φτάνει στο 5%, ενώ η Ελληνική Λύση μειώνεται κατά 3,5 μονάδες, καταγράφοντας 5,9%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6%. Ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα με 13% και τρίτη η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 10,5%. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 8,8%.

Ιεράρχηση προβλημάτων

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέδειξαν ως σημαντικότερο πρόβλημα την ακρίβεια με ποσοστό 55%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ανάπτυξη με 33,9% και στην τρίτη το Κράτος Δικαίου με 16%.

Ακολουθούν τα εθνικά θέματα (13,8%) και η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με 12,4%.

Παράγοντες που θα επηρεάσουν την τελική ψήφο

Στο ερώτημα τι θα καθορίσει περισσότερο την τελική επιλογή στην κάλπη, το 37,6% των πολιτών απαντά ότι θα μετρήσει «η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου». Ακολουθεί η «ανάγκη σταθερότητας» με 30% και η «ανάγκη για Αλλαγή» με 22,1%.

Το 19,3% αναφέρει τις «Μεταρρυθμίσεις στο Κράτος Δικαίου», το 15,9% το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» και το 10,4% το «πρόσωπο του αρχηγού».