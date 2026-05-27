Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα δείχνει το νέο κόμμα ΕΛΑΣ να εμφανίζεται δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ να περνά στην 4η θέση με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να κατακτά την 3η θέση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου και παραμένει πρώτο, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος όπως και στη χθεσινή μέτρηση της Interwiew.

Οι αναταράξεις που προκαλούν τα δύο νέα κόμματα φαίνεται να ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανίζει ποσοστό πρόθεσης ψήφου 27,5%, έναντι 24,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 14,1%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 8,6%, το ΚΚΕ στο 5,1%, ενώ Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου σημειώνουν πτώση με 4,3% και 3,7% αντίστοιχα. Την Κωνσταντοπούλου ξεπερνά η Φωνή Λογικής με 3,9%.

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του φτάνουν μόλις στο 1,2%, χαμηλότερα ακόμη και από το ΜεΡΑ25 (1,5%), ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 9%.

Στην εκτίμηση ψήφου δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%, η ΕΛΑΣ 16,1% και η Ελπίδα 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει κάτω από το 10%, με 9,6%.

Δημοσκόπηση RealPolls: Η επιστροφή Τσίπρα και οι αντιδράσεις

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αποτιμάται θετικά στη δημοσκόπηση. Στην ερώτηση αν η επάνοδός του ήταν αναγκαία λόγω αδυναμίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά και το 33,6% θετικά.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 58,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι εκφράζει την κοινωνική αγανάκτηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Το 57,6% εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία ωφελείται από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης (22,6% «σίγουρα ναι», 35,0% «μάλλον ναι»), ενώ το 56,2% πιστεύει πως θα δεχθεί πίεση από το κόμμα Καρυστιανού σε τμήματα του εκλογικού της σώματος.

Παράλληλα, το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»), έναντι 32,4% που διαφωνεί.

Δημοσκόπηση RealPolls: Τα σενάρια για δεύτερη Κυριακή εκλογών

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης αποτελούν τα σενάρια δεύτερης κάλπης, με αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας είτε τον Τσίπρα, είτε την Καρυστιανού, είτε το ΠΑΣΟΚ.

Στο σενάριο με αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3%, με τη διαφορά υπέρ της ΝΔ να φτάνει τις 6,21 μονάδες – τη μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια.

Στην περίπτωση ΝΔ εναντίον Τσίπρα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 37,0%, ενώ η ΕΛΑΣ 31,9%.

Τέλος, στο σενάριο ΝΔ απέναντι στην Καρυστιανού, η διαφορά είναι μικρότερη, με τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει 34% και το κόμμα της Ελπίδας 30,6%.