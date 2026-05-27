Η Ολλανδία γνωστοποίησε την τελική της αποστολή για το Μουντιάλ 2026, με τον Ρόναλντ Κούμαν να προχωρά σε επιλογές που προκάλεσαν αίσθηση.

Οι «οράνιε» θα ταξιδέψουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με περιορισμένη παρουσία από το εγχώριο πρωτάθλημα, καθώς μόλις δύο ποδοσφαιριστές προέρχονται από την Eredivisie, ενώ τρεις παίκτες ανήκουν στη Λίβερπουλ.

Μεταξύ των πιο ηχηρών απουσιών βρίσκεται ο Τζόι Βέερμαν, ο οποίος είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης του ολλανδικού πρωταθλήματος, γεγονός που προκάλεσε έντονη κριτική προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Στέφαν Ντε Φράι και Τζέρεμι Φρίμπονγκ, επιλογές που συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα ολλανδικά ΜΜΕ.

Η Ολλανδία θα αγωνιστεί στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με τη Σουηδία, την Τυνησία και την Ιαπωνία.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ρόμπιν Ρεφς (Σάντερλαντ), Μπαρτ Βερμπρούγκεν (Μπράιτον)

Αμυντικοί: Νέιθαν Άκε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ), Τζόρελ Άτο (Τσέλσι), Χούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ), Μίκι Βαν δε Βεν (Τότεναμ), Βίρτζιλ Βαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζαν Πολ βαν Άκε (Μπράιτον), Ματς Βίφερ (Μπράιτον)

Μέσοι: Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Μάρτεν ντε Ρουν (Αταλάντα), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Λίβερπουλ), Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ), Τιν Κουπμάινερς (Γιουβέντους), Τιχιάνι Ράιντερς (Μάντσεστερ Σίτι), Γκους Τιλ (Αϊντχόφεν), Κιντέν Τίμπερ (Μαρσέιγ)

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπι (Σάντερλαντ), Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς), Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ), Νόα Λανγκ (Νάπολι), Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα), Κρισένσιο Σάμερβιλ (Γουέστ Χαμ), Γουτ Βέργκχορστ (Άγιαξ)