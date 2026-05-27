Σοκ στην Κρήτη προκαλεί η υπόθεση ενός πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου, ο οποίος κατηγορείται για τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού, σύμφωνα με καταγγελίες και βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ο πρώην αντιδήμαρχος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να χτύπησε το νεογέννητο ζώο σε τοίχο, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει, και στη συνέχεια να το πέταξε. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να δήλωσε στις Αρχές πως δεν θυμόταν πού το πέταξε.

Αυτόπτες μάρτυρες προχώρησαν στην καταγγελία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 77χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

«Το γατάκι το βρήκα νεκρό, το είδα να μην κινείται, ήταν στην αυλή της πολυκατοικίας μου. Το πήρα και πήγα να το πετάξω στα σκουπίδια. Λίγο αργότερα επέστρεψα για να το ψάξω αλλά δεν το βρήκα γιατί είχαν πέσει και άλλα σκουπίδια από πάνω», φέρεται να είπε ο ίδιος.

Ωστόσο, σε βίντεο έχει καταγραφεί ο πρώην αντιδήμαρχος να πλησιάζει και να πετάει το άψυχο γατάκι στην άκρη. Το υλικό, σύμφωνα με τον συνήγορο της υπόθεσης, αντικρούει τον ισχυρισμό ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό.

«Στο δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται ο κατηγορούμενος να κρατάει το γατάκι και να το χτυπάει με δύναμη, πάνω σε ένα τοιχίο μιας οικείας. Με αυτό το βίντεο ότι το γατάκι ήταν νεκρό και το περισυνέλλεξε για να το πετάξει στους κάδους, καταρρίπτεται. Αυτό που δείχνει το πρώτο βίντεο, είναι τον κατηγορούμενο να κρατάει το γατάκι και να σταματάει σε ένα τοιχίο για λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα βήματα ενώ το κρατάει το κρύβει επιμελώς. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι το έχει σκοτωμένο. Ότι είναι νεκρό και σε όλη αυτή την διαδρομή, στη διαδρομή θανάτου, το επιβεβαίωσε δύο φορές, χτυπώντας το στο τοιχίο», ανέφερε ο δικηγόρος.

«Έγινε αντιληπτός από αυτόπτη μάρτυρα, η οποία τον είδε να κρατάει το γατάκι και να το πηγαίνει στους κάδους, προσπάθησε να τον ρωτήσει τι κάνεις, αυτός αρνήθηκε ότι έχει το γατάκι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πρώην αντιδήμαρχος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό όταν το βρήκε.