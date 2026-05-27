Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Ήπειρο, προκαλώντας προβλήματα κυρίως σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων. Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για το νέο κύμα αστάθειας που επηρεάζει τη χώρα, και μέσα σε λίγα λεπτά ο καιρός μετατράπηκε σε σκηνικό με ισχυρούς ανέμους, δυνατές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα μπουρίνια προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές, ενώ σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου η ορατότητα μειώθηκε σημαντικά, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι οδηγοί χρειάστηκε να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή έως ότου υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το creta24, νέο κύμα χαλαζόπτωσης καταγράφηκε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, στην Κρήτη. Ισχυρά φαινόμενα επηρέασαν περιοχές της Μεσαράς, όπως το Ασήμι, την Αγία Βαρβάρα, τον Σοκαρά και τις Στέρνες, ενώ βροχές και χαλάζι σημειώθηκαν και στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Ανάλογη εικόνα παρατηρήθηκε σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου ο καιρός παρουσίασε έντονη αστάθεια. Οι κάτοικοι ανέφεραν ξαφνική μεταβολή των συνθηκών, με δυνατούς ανέμους και σύντομες, αλλά σφοδρές καταιγίδες.

Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί περιγράφουν χαλαζόπτωση που διήρκεσε αρκετά λεπτά, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανές ζημιές σε καλλιέργειες. Αγρότες της περιοχής κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα σε αμπέλια και ελαιώνες, ειδικά μετά τις προηγούμενες χαλαζοπτώσεις, που είχαν ήδη επιβαρύνει τις παραγωγές.