Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να προσφέρει άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα την παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται τη στιγμή που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων.

Αναφορά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σαββατοκύριακο με ηγέτες αραβικών χωρών, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η συμμετοχή τους στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ αποτέλεσαν το πλαίσιο εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ αραβικών κρατών και του Ισραήλ, που επιτεύχθηκε προς το τέλος της πρώτης θητείας του Τραμπ. Από το 2020, σε αυτές έχουν προσχωρήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Καζακστάν.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία έχει επαναλάβει στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί στις συμφωνίες χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

O Λευκός Οίκος διέψευσε τα ιρανικά ΜΜΕ για μνημόνιο κατανόησης

Νωρίτερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές, χαρακτηρίζοντάς τες «μη αληθείς» και το υποτιθέμενο μνημόνιο «πλήρη κατασκευή». Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, δεν υπάρχει τέτοιο προσχέδιο συμφωνίας και οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το ζήτημα παραμένει σε φάση έντονης αβεβαιότητας, με αντικρουόμενες πληροφορίες από ιρανικά μέσα και επίσημη διάψευση από την Ουάσιγκτον, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ύπαρξη του συγκεκριμένου πλαισίου συμφωνίας.