Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας αφηνιασμένος ταύρος εισέβαλε αιφνιδιαστικά σε κουρείο γεμάτο πελάτες, προκαλώντας πανικό και ουρλιαχτά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ήρεμο κλίμα του μαγαζιού μετατράπηκε σε χάος, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να σωθούν.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το ζώο ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα στους δρόμους της περιοχής. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο ταύρος θα κατέληγε μέσα σε κουρείο, την ώρα που πελάτες απολάμβαναν αμέριμνοι το κούρεμά τους.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή της εισβολής. Ο ταύρος εμφανίζεται ξαφνικά στην είσοδο και μπαίνει με φόρα στο κατάστημα, με τους πελάτες να πετάγονται έντρομοι από τις καρέκλες και να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση, σύμφωνα με το TRT.

Οι κουρείς προσπάθησαν να αντιδράσουν ψύχραιμα, όμως για λίγα λεπτά επικράτησε απόλυτος πανικός. Καρέκλες μετακινήθηκαν, αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα και οι άνθρωποι έσπευσαν να βγουν από το μαγαζί για να αποφύγουν το εξαγριωμένο ζώο.

Μετά την εισβολή στο κουρείο, ο ταύρος συνέχισε να περιφέρεται στους δρόμους της γειτονιάς, προκαλώντας νέο κύμα τρόμου στους κατοίκους. Περαστικοί έτρεχαν να κρυφτούν, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και καταστήματα.

Τελικά, ύστερα από σύντομη καταδίωξη, ο ταύρος ακινητοποιήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παρ’ όλα αυτά, το πρωτοφανές περιστατικό άφησε άφωνους όσους το έζησαν από κοντά.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα