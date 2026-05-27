Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας αφηνιασμένος ταύρος εισέβαλε αιφνιδιαστικά σε κουρείο γεμάτο πελάτες, προκαλώντας πανικό και ουρλιαχτά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ήρεμο κλίμα του μαγαζιού μετατράπηκε σε χάος, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να σωθούν.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το ζώο ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα στους δρόμους της περιοχής. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο ταύρος θα κατέληγε μέσα σε κουρείο, την ώρα που πελάτες απολάμβαναν αμέριμνοι το κούρεμά τους.

Bull crashes into barbershop: In the Sultanbeyli district of Istanbul, a bull that had escaped from its owner ran through the streets before crashing into a barbershop.🐃 pic.twitter.com/yk3cWciX9m — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) May 27, 2026

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή της εισβολής. Ο ταύρος εμφανίζεται ξαφνικά στην είσοδο και μπαίνει με φόρα στο κατάστημα, με τους πελάτες να πετάγονται έντρομοι από τις καρέκλες και να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση, σύμφωνα με το TRT.

Οι κουρείς προσπάθησαν να αντιδράσουν ψύχραιμα, όμως για λίγα λεπτά επικράτησε απόλυτος πανικός. Καρέκλες μετακινήθηκαν, αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα και οι άνθρωποι έσπευσαν να βγουν από το μαγαζί για να αποφύγουν το εξαγριωμένο ζώο.

Odbjegli žrtveni bik uletio u frizerski salon u Istanbulu Montaža: Nihad Ibrahimkadić pic.twitter.com/aSbX01Q5Sy — Anadolu BHSC (@aa_balkans) May 27, 2026

Μετά την εισβολή στο κουρείο, ο ταύρος συνέχισε να περιφέρεται στους δρόμους της γειτονιάς, προκαλώντας νέο κύμα τρόμου στους κατοίκους. Περαστικοί έτρεχαν να κρυφτούν, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και καταστήματα.

Τελικά, ύστερα από σύντομη καταδίωξη, ο ταύρος ακινητοποιήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παρ’ όλα αυτά, το πρωτοφανές περιστατικό άφησε άφωνους όσους το έζησαν από κοντά.