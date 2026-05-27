Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αποκάλυψε την προσωπική ιστορία πίσω από το πτυχίο που απέκτησε στα 64 της, εξηγώντας τι την ώθησε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Φιλολογία.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι αποφάσισε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο όταν ενημερώθηκε πως διαγράφονται οι αιώνιοι φοιτητές. Όπως είπε, αυτό αποτέλεσε το αρχικό ερέθισμα, ενώ καθοριστικό ρόλο στην τελική της απόφαση έπαιξε μια φίλη και συνάδελφός της, η οποία την ενθάρρυνε να πάρει το πτυχίο της.

«Πήρα το πτυχίο μου και στην Ελληνική και στην Αγγλική Φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι. Νιώθω καλά. Δεν το περίμενα κι εγώ να γίνει. Το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει τρία μαθήματα και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές είπα ότι δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα με τη Δανάη Λουκάκη, που της χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιό και φίλη, η οποία μου είπε “τελείωνε, πήγαινε να το πάρεις” και έτσι με ώθησε», δήλωσε η ίδια.

Αναφερόμενη στον πατέρα της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως η απόκτηση του πτυχίου είχε και συναισθηματική διάσταση. «Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί υπήρχε εκκρεμότητα μεγάλη από εκεί και την έκλεισα. Αν υπάρχει ψυχή είναι χαρούμενη. Αν δεν υπάρχει είμαι εγώ χαρούμενη», σημείωσε.

Τα μελλοντικά της σχέδια

Όσον αφορά τα επόμενα βήματά της, η Δήμητρα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τη διδασκαλία. «Δεν θα με δείτε να γίνομαι καθηγήτρια. Το πολύ πολύ να ασχοληθώ με κανένα μάθημα στην ψυχολογία στο Καποδιστριακό, αν μου μείνει καιρός να δώσω εκεί πέρα, να δω, γιατί μ’ ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι», ανέφερε.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η ηθοποιός γνωστοποίησε την αποφοίτησή της την Τρίτη 26 Μαΐου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις εικόνες εμφανίζεται φορώντας την τήβεννο, κρατώντας λουλούδια και το πτυχίο της, γράφοντας στο μήνυμά της: «Μπαμπά, πήρα πτυχίο».