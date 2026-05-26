Η Δήμητρα Παπαδοπούλου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, επιστρέφοντας στα έδρανα του πανεπιστημίου για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να αποκτήσει το πτυχίο της. Παρά τη λαμπρή πορεία της στον χώρο της τέχνης, η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που είχε αφήσει σε εκκρεμότητα.

Η Παπαδοπούλου είχε περάσει στην Αγγλική Φιλολογία, όμως μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει στην ολοκλήρωση των σπουδών της. Με επιμονή και αποφασιστικότητα, επέστρεψε στα αμφιθέατρα και κατάφερε να πάρει τελικά το πολυπόθητο πτυχίο της.

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, αποτυπώνοντας τη συγκινητική στιγμή της αποφοίτησής της.

«Μπαμπά πήρα πτυχίο!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.