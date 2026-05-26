Ο Θύμιος Γεωργόπουλος, οικονομικός διευθυντής της Κουμουνδούρου και μέλος της ΚΕ, αποχώρησε επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ με προορισμό το κόμμα που θα ιδρυθεί σήμερα στο Θησείο. «Φεύγω», έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, «όπως φεύγει το καράβι από το λιμάνι: όχι γιατί μίσησε τη θάλασσα, αλλά γιατί αναζητά ορίζοντα που να χωράει το όνειρο» (όπου όνειρο, βλέπε η κυβερνώσα Αριστερά με «εγγυητή τον Αλέξη Τσίπρα»). Πάντως, το να είσαι σ’ ένα πλοίο είναι σαν να είσαι σε μια φυλακή με την πιθανότητα να πνιγείς, λένε κάποιοι.

Λάμψη

Ο ένας μετά τον άλλον βγαίνουν οι γαλάζιοι και δηλώνουν στους τηλεθεατές ποιον προτιμούν για αντίπαλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αδωνις Γεωργιάδης, βέβαια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επιλέγει τον πρώτο γλαφυρότερα από άλλους. «Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός», ανέφερε. Δηλαδή, αποκάλυψε το νεοδημοκρατικό σκεπτικό, σύμφωνα με το οποίο, είναι ευκολότερο να νικήσεις κάποιον χωρίς χάρισμα.

Αντίδραση

Η πράσινη αναπληρώτρια πορτ-παρόλ μίλησε για «υπουργούς που αμφισβητούν την ίδια την κυβέρνηση» – εννοώντας τον Νίκο Δένδια. Η αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου από το διπλανό τηλεπαράθυρο δύσκολα περιγράφεται ως υπόδειγμα πολιτισμένου πολιτικού λόγου. «Θεωρείτε ότι η ΝΔ φοβάται το ΠΑΣΟΚ; Εχετε μία τάση να ασχολείστε με τα εσωτερικά (σ.σ.: των άλλων κομμάτων) και δεν κοιτάζετε τα δικά σας χάλια», είπε η γαλάζια. Μάλλον ξέχασε πως όταν βγάζεις μπαζούκα για να αμυνθείς στην αναμενόμενη αντιπολιτευτική κριτική, δίνεις την εντύπωση χαμηλής κομματικής αυτοεκτίμησης.

Εδρα

Στις προχθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου – το οποίο ονομάζεται Αμεση Δημοκρατία – έβγαλε τέσσερις βουλευτές. Ο ένας ήταν ο αρχηγός. Αλλά, όπως ενημέρωσε τον κυπριακό λαό, θα παραμείνει στην Ευρωβουλή. Δεν είναι σύνηθες να σνομπάρει κανείς την τοπική πολιτική σκηνή για χάρη της βρυξελλιώτικης. Ωστόσο, αυτή η επιλογή δεν αποδεικνύει πως διαφέρει από τους επαγγελματίες της πολιτικής τους οποίους δήθεν πολεμά. Μια ευρωέδρα είναι καλύτερη επένδυση, εξάλλου.