Εικόνες μεγάλης προσέλευσης καταγράφηκαν στο «Βαγιέκας», όπου χιλιάδες φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο σχημάτισαν ουρές που έφταναν σε… μεγάλο μήκος, προκειμένου να προμηθευτούν τα εισιτήρια για την προβολή του τελικού του Conference League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στις οθόνες που θα στηθούν στο γήπεδο της ομάδας.

Η ομάδα συνεχίζει να διατηρεί τη συνήθεια των χάρτινων εισιτηρίων, παρά την ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσω κινητού, κάτι που από τη μία πλευρά κρατά τον παραδοσιακό χαρακτήρα, αλλά από την άλλη δημιουργεί έντονη αναμονή στα εκδοτήρια.

Παρά την ταλαιπωρία, οι οπαδοί δείχνουν για ακόμη μία φορά την αφοσίωσή τους, γεμίζοντας το γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη ζωντανή μετάδοση του μεγάλου τελικού το βράδυ της Τετάρτης.