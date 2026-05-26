Μια απίστευτη υπόθεση στην Κίσσαμο Χανίων αποκάλυψαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, έπειτα από έναν καβγά που σύμφωνα με τις πρώτες καταγγελίες, φαινόταν να αφορά απλώς μια θέση στάθμευσης.

Η αστυνομική έρευνα ωστόσο έφερε στο φως ότι πίσω από το περιστατικό δεν υπήρχε μόνο μια διαφωνία για πάρκινγκ, αλλά οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους δύο άνδρες, οι οποίες λίγο έλειψαν να οδηγήσουν σε αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος ημεδαπός από την Κίσσαμο προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας έναν 69χρονο Ρουμάνο για κατάληψη θέσης στάθμευσης.

Όταν ο 69χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι σταθμεύει εκεί επειδή έχει νοικιάσει το σπίτι του 60χρονου. Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται, αποκάλυψε έντρομος πως ο 60χρονος είχε εισβάλει στο σπίτι του κρατώντας έναν μπαλτά και ένα κουζινομάχαιρο, απαιτώντας χρήματα για τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οι αστυνομικοί, αντιλαμβανόμενοι ότι η υπόθεση έκρυβε περισσότερα, προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 60χρονου. Εκεί εντόπισαν μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι Τοκάρεφ και σφαίρες. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.