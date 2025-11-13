Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Κιλκίς ο τραγικός θάνατος ενός 40χρονου κρεοπώλη στο Μαυρονέρι, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από φρικτό εργατικό ατύχημα μέσα στο κατάστημά του. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, όταν ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα με μπαλτά όταν έκοψε κατά λάθος με μπαλτά τη μηριαία αρτηρία του.

Ο άνδρας αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία αποδείχτηκε ακατάσχετη.

Ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, σύμφωνα με το eidisis.gr.