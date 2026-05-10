Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα ερασιτεχνικό σκάφος (Ε/Ρ) με σημαία Πολωνίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων, χρησιμοποιώντας καπνογόνο για να ειδοποιήσει τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα και το ταχύπλοο (Τ/Χ) «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε τους τρεις επιβαίνοντες – έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Ρουμανίας – καθώς και δύο ζώα συντροφιάς που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι διασωθέντες και τα ζώα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρλα. Οι τρεις επιβαίνοντες διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού, και στη συνέχεια εξήλθαν.

Το σκάφος βυθίστηκε χωρίς ρύπανση

Το ερασιτεχνικό σκάφος, μήκους 4,90 μέτρων, βυθίστηκε περίπου 400 μέτρα από την ακτή, χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Ακολούθησε έρευνα από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, προκειμένου να εντοπιστεί το βυθισμένο σκάφος, ωστόσο τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση

Η Λιμενική Αρχή ενεργοποίησε άμεσα το Τοπικό Σχέδιο Καταπολέμησης Ρύπανσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους θα συνεχιστούν από καταδυτικό συνεργείο, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.