Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ προειδοποίησε τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως «εργαλείου πίεσης» μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στον Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν Αλ-Θάνι τόνισε στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη διαμάχη πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αλ-Θάνι, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, υπογράμμισε την ανάγκη διαλόγου και αυτοσυγκράτησης. Το υπουργείο δεν γνωστοποίησε το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία.

Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του σε μια πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από δύο μήνες, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Κυριακή. Το προτεινόμενο σχέδιο, το οποίο στάλθηκε στον μεσολαβητή, το Πακιστάν, θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το IRNA.

Ιρανικά ΜΜΕ: Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου

Νωρίθτερα σήμερα, η πρόταση των ΗΠΑ θα έθετε επίσημα τέλος στον πόλεμο και θα επανέφερε την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αναφέρουν οι Times of Israel.

Σημειώνεται ότι το Ιράν αμφισβήτησε το Σάββατο (9/5) τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται για την εξεύρεση μιας διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της ισχύος μιας εκεχειρίας, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε γνωστό τον σκεπτικισμό του στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, την επομένη νέων συγκρούσεων στα ύδατα του Κόλπου.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την πλευρά του την Παρασκευή, ότι περιμένει το βράδυ μια απάντηση των Ιρανών σε μια πρόταση που έχει στόχο να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στις εχθροπραξίες. «Θα πρέπει να λάβω μια επιστολή απόψε, συνεπώς θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είχε διαβεβαιώσει τους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είχε από την πλευρά του δηλώσει, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πως το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την αμερικανική πρόταση.