Η Εταιρία Τερματικών Πετρελαίου του Ιράν (OTC) διέψευσε αναφορές περί διαρροής πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι φήμες είχαν προκύψει μετά τη δημοσιοποίηση δορυφορικών εικόνων που φάνηκαν να δείχνουν μεγάλη κηλίδα στα δυτικά του βασικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Ο υπεύθυνος της εταιρίας ανέφερε ότι οι επιθεωρήσεις δεν αποκάλυψαν καμία ένδειξη διαρροής από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς πετρελαίου, υποδομές φόρτωσης ή δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του νησιού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Θαλάσσιας Αρωγής σε Επείγοντα Περιστατικά (MEMAC) περιφερειακός οργανισμός για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής στην περιοχή.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ιρανικές ομάδες προχώρησαν σε επιπλέον επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών αναφορών, χωρίς να εντοπιστεί «ούτε ένα ελάχιστο ίχνος» διαρροής πετρελαίου.

Ιρανικά ΜΜΕ: Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του σε μια πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από δύο μήνες, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Κυριακή. Το προτεινόμενο σχέδιο, το οποίο στάλθηκε στον μεσολαβητή, το Πακιστάν, θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το IRNA.

Η πρόταση των ΗΠΑ θα έθετε επίσημα τέλος στον πόλεμο και θα επανέφερε την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αναφέρουν οι Times of Israel.

Σημειώνεται ότι το Ιράν αμφισβήτησε το Σάββατο (9/5) τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται για την εξεύρεση μιας διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της ισχύος μιας εκεχειρίας, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε γνωστό τον σκεπτικισμό του στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, την επομένη νέων συγκρούσεων στα ύδατα του Κόλπου.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την πλευρά του την Παρασκευή, ότι περιμένει το βράδυ μια απάντηση των Ιρανών σε μια πρόταση που έχει στόχο να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στις εχθροπραξίες. «Θα πρέπει να λάβω μια επιστολή απόψε, συνεπώς θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είχε διαβεβαιώσει τους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είχε από την πλευρά του δηλώσει, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πως το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την αμερικανική πρόταση.