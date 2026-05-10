Εντός της μέρας (10/5) προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:

Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Η Ισπανία ξεκίνησε την εκκένωση των επιβατών»

Σύμφωνα με το BBC, η Ισπανία ξεκίνησε την εκκένωση των επιβατών από ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό και βρίσκεται αγκυροβολημένο κοντά στην Τενερίφη στις Καναρίους Νήσους.

Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία δήλωσε ότι η επιχείρηση «εξελίσσεται κανονικά» και ότι όλοι οι επιβάτες του MS Hondius εξακολουθούν να είναι ασυμπτωματικοί.

Με τη βοήθεια ενός τηλεφακού, οι επιβάτες φαίνονταν να περιφέρονται στο κατάστρωμα του πλοίου ή στα παράθυρα, όλοι φορώντας λευκές ιατρικές μάσκες, καθώς πραγματοποιούνταν η πρώτη εκκένωση. Αρκετοί κάθονταν τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας στη μικρή βάρκα εκκένωσης, τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες καθώς πλησίαζαν την ξηρά, όπου τους υποδέχτηκαν αξιωματούχοι με λευκές προστατευτικές στολές.

«Όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά»

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που τονίζει ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σε έκθεση που εκδόθηκε από το ισπανικό υπουργείο Υγείας πριν ελλιμενιστεί το MV Hondius στην Τενερίφη επιβεβαιώθηκε ότι το σκάφος πέρασε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν ρίξει άγκυρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ειδικοί που επιβιβάστηκαν στο πλοίο, οι συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες και δεν έχουν εντοπίσει τρωκτικά, επομένως η μετάδοση μέσω έκθεσης σε τρωκτικά επί του πλοίου δεν είναι πιθανή», σύμφωνα με την έκθεση αυτή.

Χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν χθες ότι απέστειλαν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους, αν και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα Κανάρια Νησιά δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμα φθάσει όλα τα αεροπλάνα.

Οι επιβάτες δεν θα φύγουν από το πλοίο πριν φθάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους, δήλωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

«Η τελευταία πτήση της επιχείρησης αναχωρεί από την Αυστραλία…Είναι η πιο περίπλοκη πτήση και είναι προγραμματισμένο να φθάσει αύριο το απόγευμα», δήλωσε η Γκαρθία, προσθέτοντας ότι η τελευταία πτήση θα παραλάβει έξι πρόσωπα από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες ασιατικές χώρες.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία όπου το MV Hondius θα απολυμανθεί.